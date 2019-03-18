Обвиняемого в изнасиловании жительницы Якутска арестовали

ТАСС, 18 марта. Якутский городской суд по ходатайству следователя арестовал обвиняемого в похищении и изнасиловании женщины, сообщает в понедельник в релизе старший помощник руководителя следственного управления СК России по Республике Саха (Якутия) Надежда Дворецкая.

"18 марта по ходатайству следователя в отношении лица, обвиняемого в совершении изнасилования и похищении, Якутским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на весь период предварительного расследования. Двое подозреваемых в незаконном лишении свободы задержаны", - говорится в сообщении.

Жительница Якутска стала жертвой преступления ночью 17 марта, когда в районе улицы Кузьмина водитель автомашины Toyota Corolla насильно усадил ее в машину, отъехал в район гаражных боксов, где в салоне автомобиля совершил изнасилование. После этого он отвез женщину в автомастерскую, где находились двое его приятелей, и оставил там. Воспользовавшись случаем, потерпевшая смогла выбраться и обратилась в СК.

СК РФ возбудил уголовное дело по статьям "Похищение человека", "Изнасилование" и "Незаконное лишение свободы группой лиц по предварительному сговору"

В воскресенье в Якутске состоялся несанкционированный митинг после обвинения мигрантов в изнасиловании местной жительницы. По данным местных СМИ, участники стихийного митинга потребовали наказать виновных в преступлении, которыми считают выходцев из Средней Азии. СУ СК РФ по Якутии выступило с обращением, в котором попросило жителей региона не связывать резонансное преступление с национальным вопросом.