Школу на юго-западе Москвы проверяют из-за сообщения о минировании

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Сотрудники экстренных служб проверяют школу № 1103 на юго-западе Москвы из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва в здании этого образовательного учреждения. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В администрацию школы № 1103 на Литовском бульваре поступило анонимное сообщение о минировании, на место выехали представители экстренных служб. Ведется проверка информации об угрозе взрыва", - сказал собеседник агентства, не уточнив, проводится ли в школе эвакуация.

Ранее в понедельник поступали сообщения о минировании телецентров на Шаболовке и в Останкино, а также одного из съемочных павильонов на улице Правды. Некоторые из этих объектов уже проверены, взрывных устройств там не нашли.

В последние месяцы неизвестные сделали ряд сообщений о минировании многих объектов инфраструктуры в Москве и других городах России. Экстренные службы нигде взрывных устройств не обнаружили.