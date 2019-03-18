Пропавшую на Кубани женщину-почтальона нашли мертвой

СОЧИ, 18 марта. /ТАСС/. Следователи СК на Кубани 15 марта нашли тело женщины-почтальона, которая в январе 2019 года пропала с крупной суммой денег в Выселковском районе Краснодарского края. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

"Установлено, что 4 января около 14:00 почтальон пришла к дому супругов - 29-летней женщины и 30-летнего мужчины, проживающих в одном из домов на улице Пролетарской, где должна была выдать женщине пенсию по потере кормильца. Хозяйка ... пригласила ее в дом, где находился супруг фигурантки. Мужчина предложил супруге совершить убийство почтальона, чтобы завладеть находившимися при ней денежными средствами", - говорится в сообщении ведомства.

Когда почтальон прошла в одну из комнат, злоумышленница нанесла ей удар молотком в область головы, а мужчина накинул ей на шею шнур, которым они с супругой стали поочередно душить женщину.

"По предварительным данным, смерть женщины наступила на месте в результате асфиксии. После фигуранты погрузили тело погибшей в свой автомобиль и отвезли на открытый участок местности недалеко от дома, где спрятали в лесополосе, присыпав его ветками и землей. В настоящее время супругам предъявлено обвинение в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, также проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления", - уточнили в пресс-службе.

Уголовное дело по статье "Убийство" по факту исчезновения 37-летней жительницы Выселковского района, работавшей почтальоном, было возбуждено на Кубани в январе текущего года. Сообщалось, что женщина получила под отчет 96 тыс. рублей, которые должна была разнести по домам в станице вместе с квитанциями об оплате коммунальных услуг, после посещения второго дома она исчезла.