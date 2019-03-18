Полиция Нидерландов не исключает террористические мотивы стрельбы в Утрехте

ГААГА, 18 марта. /ТАСС/. Лица, открывшие стрельбу в трамвае в Утрехте, могли иметь террористические мотивы. Об этом заявила в понедельник в Twitter полиция Нидерландов.

"Расследование инцидента продолжается, - сообщили в правоохранительных органах. - Не исключается, что нападавшие имели террористические мотивы".

Премьер-министр Марк Рютте назвал инцидент "вызывающим беспокойство".

Ранее местные СМИ сообщили, что несколько человек получили ранения в Утрехте, где неизвестный открыл стрельбу в трамвае. Пострадавшие доставлены в больницу, их точное число не сообщается.

Предполагаемый злоумышленник бежал с места преступления, полиция ведет его поиски. Не исключается, что нападавших могло быть несколько.

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