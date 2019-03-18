Суд Грузии оштрафовал капитана турецкого судна за убийство дельфина на $15 тыс.

ТБИЛИСИ, 18 марта. /ТАСС/. Батумский городской суд оштрафовал капитана плавающего под флагом Турции судна за убийство дельфина. Об этом сообщило в понедельник министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.

"В акватории Батуми был обнаружен убитый дельфин, сотрудники департамента охраны окружающей среды [министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства] и пограничной полиции в результате совместных оперативно-следственных мероприятий установили правонарушителя - им оказался капитан турецкого судна", - сказано в сообщении ведомства.

По данным департамента, "капитан турецкого судна - гражданин Турции - признался в содеянном". "Сотрудники департамента и пограничной полиции составили протокол о правонарушении, батумский городской суд принял постановление оштрафовать капитана турецкого судна на сумму 40,9 тыс. лари (около $15 тыс.)", - сообщило ведомство.

Департамент отмечает, что после уплаты штрафа турецкое судно получит право покинуть территориальные воды Грузии. Какие-либо другие подробности не сообщаются.