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Спасатели сняли 65 рыбаков с оторвавшейся льдины в Петербурге

Медицинская помощь никому из мужчин не потребовалась

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Сотрудники поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга доставили на берег 65 рыбаков, застрявших на оторвавшейся от берега льдине в районе Ольгино. Об этом в понедельник сообщается в пресс-релизе ведомства.

"65 человек переправлены в безопасное место на берег, [медицинская] помощь никому не требуется", - говорится в сообщении.

17 марта при мониторинге акватории Финского залива сотрудники Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга обнаружили скопление людей на льдине, которую оторвало от берега. В результате между берегом и рыбаками образовался размыв шириной от 5 до 15 метров.

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