Полиция Новой Зеландии расследует незаконное проникновение на территорию аэропорта

СИДНЕЙ, 18 марта. /ТАСС/. Полиция новозеландского Данидина (административный центр округа Отаго) начала расследование в связи с проникновением на территорию международного аэропорта Данидин неизвестного правонарушителя, который оставил в здании службы управления воздушным движением подозрительную сумку. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранителей в понедельник.

"Полиция проводит уголовное расследование по факту обнаружения подозрительного объекта, оставленного неизвестным на территории аэропорта и приведшего к его закрытию вечером 17 марта. В настоящее время мы изучаем предметы, найденные на месте преступления, включая записку, написанную человеком, оставившим объект", - говорится в сообщении полиции.

Правоохранители также уточнили, что подозрительный объект - черная сумка для ноутбука, обезвреженная взрывотехниками на месте обнаружения, - был оставлен в аэропорту человеком, который проник на территорию здания службы управления воздушным движением, перепрыгнув через забор, отделяющий аэропорт от проходящей радом автотрассы. Предполагается, что это произошло 17 марта в период между 11:00 и 16:30 по местному времени (01:00-06:30 мск) в месте, где автомобилям разрешено останавливаться для того, чтобы можно было наблюдать за взлетами и приземлениями самолетов.

Международный аэропорт Данидина был закрыт после сообщения об обнаружении подозрительного объекта - бесхозной сумки. Прибывшие на место правоохранители закрыли здание и эвакуировали пассажиров и персонал. После обезвреживания объекта, который, по данным полиции, не представлял реальной угрозы, и осмотра всех помещений аэропорт был открыт для приема и отправления самолетов.