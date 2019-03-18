Около 20 тыс. человек остались без воды в Архангельске из-за аварии на водоводах

АРХАНГЕЛЬСК, 18 марта. /ТАСС/. Около 20 тыс. человек остались в понедельник без водоснабжения в Маймаксанском округе Архангельска из-за аварии на водоводах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации города.

"Ремонтные работы ведутся на двух водоводах диаметром 200 мм: в районе улиц Кедровая и Ярославская и в районе улицы Советской, 36. Без воды - потребители Маймаксанского округа", - сказали в пресс-службе.

Ориентировочно завершение ремонта и возобновление водоснабжения планируется в 19:00 мск. Подвоз воды будет организован после 18:00 мск.