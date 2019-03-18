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Возле здания БДТ в Петербурге прорвало трубу с кипятком

Из-за аварии улицы заволокло паром

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Трубу с горячей водой прорвало в центре Санкт-Петербурга возле здания Большого драматического театра имени Георгия Товстоногова (БДТ) на набережной реки Фонтанки. Из-за прорыва улицы заволокло паром, на месте работают специалисты коммунальных служб, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Возле здания театра прорвало трубу, все заволокло паром, на месте спецмашины [коммунальных] служб", - сказали в пресс-службе, отметив, что коммунальная авария не отразилась на работе театра.

В социальных сетях очевидцы инцидента выкладывают фотографии с места, на которых видно, что паром от вытекшего на улицу кипятка заволокло часть набережной реки Фонтанки и Инструментальной линии.

Комментарием коммунальных служб города о причинах и последствиях инцидента ТАСС пока не располагает.

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