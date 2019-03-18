Власти Нидерландов повысили уровень террористической угрозы в провинции Утрехт

ГААГА, 18 марта. /ТАСС/. Власти Нидерландов повысили до самого высокого уровень террористической угрозы для провинции Утрехт. Об этом сообщил в понедельник в Twitter национальный координатор по борьбе с терроризмом и безопасности.

По данным местных СМИ, в результате стрельбы в трамвае погиб один человек, еще несколько получили ранения. Пострадавшие доставлены в больницу.

"Уровень угрозы повышен до пятого для провинции Утрехт на период до 18 часов, - отметили в ведомстве. - Нападавшие по-прежнему разыскиваются. Не исключаются террористические мотивы".

В своей первой реакции премьер-министр Нидерландов Марк Рютте назвал инцидент вызывающим беспокойство и прервал встречу коалиционного правительства. В качестве меры предосторожности были закрыты все мечети в Утрехте, власти также призвали школы не выпускать детей на улицу. Кроме того, под особый охрану взяты правительственные здания.

Посольство России в Нидерландах сообщило, что число и гражданство пострадавших на данный момент уточняется. Дипппредставительство "находится в контакте с правоохранительным органами".

Предполагаемый злоумышленник бежал с места преступления. По данным Нидерландской телерадиовещательной корпорации, здание, где может скрываться злоумышленник, в настоящее время оцеплено полицией.

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