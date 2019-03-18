Аэропорт Буэнос-Айреса закрыт из-за разлива жидкости на взлетно-посадочной полосе

БУЭНОС-АЙРЕС, 18 марта. /ТАСС/. Международный аэропорт Эсейса, расположенный в пригороде аргентинской столицы, временно закрыт из-за разлива рабочей жидкости на взлетно-посадочной полосе. Об этом сообщила в понедельник компания Aeropuertos Argentina 2000, управляющая аэропортами южноамериканской республики.

"Аэропорт в настоящий момент закрыт из-за разлива рабочей жидкости из самолета на пересечении взлетно-посадочных полос", - говорится в Twitter компании.

Службы аэропорта ведут работы по устранению последствий разлива. Инцидент привел к задержке рейсов. Как минимум семь самолетов, которые должны были прибыть в Эсейсу, были направлены в другие аэропорты.

Как ожидается, аэропорт начнет возвращаться к обычной работе в 10:00 по местному времени (16:00 мск).