Власти Якутии усилят борьбу с незаконной миграцией после резонансного преступления

ЯКУТСК, 18 марта. /ТАСС/. Меры по борьбе с незаконной миграцией усилят в Якутии после случая с изнасилованием местной жительницы, вызвавшего широкий общественный резонанс. Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Якутии Айсен Николаев.

Жительница Якутска стала жертвой преступления ночью 17 марта.

"Мы усилим меры по борьбе с незаконной миграцией и главным ее источником - незаконным предпринимательством. Будем выявлять незаконных мигрантов и депортировать их. Если необходимо, будем принимать новые ограничительные и запретительные меры в отношении трудовых мигрантов", - написал глава региона.

Губернатор сообщил также, что встретился с региональным министром внутренних дел Владимиром Прокопенко, начальником управления ФСБ Алексеем Пахомовым, представленным на должность прокурора республики Олегом Нарковским, мэром Якутска Сарданой Авксентьевой. "Обсудили вопросы незаконной миграции, разжигания межнациональной розни. Дал ряд поручений по пресечению незаконной предпринимательской деятельности - источника и рассадника преступности", - отметил глава региона.

Ранее сообщалось, что СК РФ возбудил уголовное дело по статьям "Похищение человека", "Изнасилование" и "Незаконное лишение свободы группой лиц по предварительному сговору". Обвиняемый в изнасиловании жительницы Якутска арестован, двое подозреваемых задержаны. СУ СК РФ по Якутии выступило с обращением, в котором попросило жителей региона не связывать резонансное преступление с национальным вопросом.