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Спасатели эвакуировали из школы в Самаре 340 человек из-за возгорания

По данным пресс-службы ГУ МЧС Самарской области, пострадавших нет

САМАРА, 18 марта. /ТАСС/. Спасатели провели эвакуацию 340 человек из школы в Самаре после того, как в туалете загорелся мусор. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Самарской области, распространенном в понедельник.

"В 12:48 мск поступило сообщение о том, что сработала пожарная сигнализация в школе №76 Советского района на ул. М. Тореза. Горел мусор в туалете на площади 5 кв. м. Эвакуированы 300 учащихся и 40 человек персонала", - отмечается в сообщении.

Погибших и пострадавших нет. Ликвидация пожара произошла в 13:02 мск. На место выезжали 14 единиц спецтехники и 54 человек личного состава.

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