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Причиной пожара в дагестанском селе Тисси-Ахитли стало попадание искры на сенохранилище

Из-за пожара в начале марта сгорели 17 домов

МАХАЧКАЛА, 18 марта. /ТАСС/. Попадание искры из дымохода на сенохранилище стало причиной пожара в селе Тисси-Ахитли в Цумадинском районе Дагестана, где в начале марта сгорели 17 домов. Об этом ТАСС сообщили в республиканском МЧС.

Пожар в селе Тисси-Ахитли начался 1 марта вечером, по данным властей региона, 11 домов сгорели полностью, шесть - частично. В сгоревших зданиях проживали 64 человека, пострадавших нет. Одной из основных версий ЧП, по предварительным данным, было попадание искры из дымохода печи на сено. Сообщалось, что со 2 марта указом главы Дагестана в селе введен режим ЧС.

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"По итогам проведенных экспертиз установлено, что причиной пожара стало попадание искры из дымохода на сенохранилище", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что все погорельцы из села Тисси- Ахитли, у которых частично или полностью сгорели дома, получили выплаты за потерю имущества по 50 и 100 тыс. рублей от республиканских властей.

Кроме того, сообщалось, что власти также намерены выделить из республиканского бюджета 11 млн рублей на строительство новых домов и восстановление поврежденных. Село Тисси-Ахитли расположено в Цумадинском районе, который считается высокогорным и труднодоступным, в селе живут около 300 человек.

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