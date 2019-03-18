Причиной пожара в дагестанском селе Тисси-Ахитли стало попадание искры на сенохранилище

МАХАЧКАЛА, 18 марта. /ТАСС/. Попадание искры из дымохода на сенохранилище стало причиной пожара в селе Тисси-Ахитли в Цумадинском районе Дагестана, где в начале марта сгорели 17 домов. Об этом ТАСС сообщили в республиканском МЧС.

Пожар в селе Тисси-Ахитли начался 1 марта вечером, по данным властей региона, 11 домов сгорели полностью, шесть - частично. В сгоревших зданиях проживали 64 человека, пострадавших нет. Одной из основных версий ЧП, по предварительным данным, было попадание искры из дымохода печи на сено. Сообщалось, что со 2 марта указом главы Дагестана в селе введен режим ЧС.