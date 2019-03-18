Власти Нидерландов рассказали об операции по поимке организатора атаки в Утрехте

ГААГА, 18 марта. /ТАСС/. Правоохранительные органы Нидерландов проводят сложную операцию по поимке преступника, открывшего стрельбу в трамвае в Утрехте. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции национальный координатор по борьбе с терроризмом и безопасности Питер-Яп Алберсберг. Его выступление транслировалось в прямом эфире Нидерландской телерадиовещательной корпорацией.

"Наш приоритет заключается в обнаружении организатора атаки, - отметил чиновник. - На данный момент не исключается, что преступление носило террористический характер, однако многое до сих пор остается неясным. Правоохранительные органы проводят сложную операцию по поиску подозреваемого. Просим граждан сохранять бдительность и следовать рекомендациям местных властей".

По его словам, пока остается непонятным, было ли несколько организаторов. "В настоящее время ведутся поиски одного человека, однако не исключено, что к преступлению причастны несколько человек", - сказал Алберсберг. По решению ведомства, террористическая угроза для провинции Утрехт повышена до пятого, наивысшего уровня до 18:00 по местному времени (20:00 мск).

Как сообщили ранее в полиции, в результате стрельбы в трамвае в Утрехте получили ранения несколько человек. Все они доставлены в больницу. Некоторые СМИ также сообщили об одном погибшем. Точное число пострадавших и их гражданство не сообщаются. Посольство РФ в Нидерландах информировало, что "находится в контакте с правоохранительным органами".

В своей первой реакции премьер-министр Нидерландов Марк Рютте назвал инцидент вызывающим беспокойство и прервал встречу коалиционного правительства. На вторую половину дня запланирована экстренная встреча руководства страны для обсуждения инцидента. Политические партии прервали свои предвыборные кампании, проходящие перед запланированными на 20 марта выборами в советы провинций. В качестве меры предосторожности по всей стране под усиленную охрану взяты правительственные учреждения, вокзалы, аэропорты и мечети. На данный момент закрыты все дороги в Утрехт. В самом городе власти призвали школы не выпускать детей на улицу, закрыт университет.

Предполагаемый злоумышленник бежал с места преступления. По данным Нидерландской телерадиовещательной корпорации, здание, где может скрываться преступник, в настоящее время оцеплено полицией.

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