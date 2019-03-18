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Наркопритон ликвидирован ростовскими полицейскими в Шахтах

В отношении 33-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции города Шахты задержали местного жителя, подозреваемого в организации и содержании наркопритона. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД РФ по Ростовской области.

"В ходе обыска квартиры 33-летнего задержанного изъяты предметы, свидетельствующие об изготовлении и употреблении наркотиков", - сказал офицер полицейского главка, дополнив, что в употреблении наркотиков с поличным там же уличены несколько человек.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за организацию и содержание притона. Мужчине и его посетителям избрана мера пресечения - "подписка о невыезде".

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