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СМИ: число жертв обрушения зданий на севере Китая возросло до 12

По данным China Daily, восемь человек числятся пропавшими без вести

ПЕКИН, 18 марта. /ТАСС/. Число погибших в результате обрушения нескольких жилых зданий после схода оползня в городе Линьфэнь в провинции Шаньси на севере Китая увеличилось до 12. Об этом в понедельник сообщила газета China Daily.

Ранее сообщалось о 10 жертвах и 10 пострадавших.

По информации газеты, на данный момент восемь человек числятся пропавшими без вести. Из 79 попавших в зону оползня 46 человек самостоятельно выбрались из опасной зоны.

Инцидент произошел в пятницу в 18:00 по местному времени (13:00 мск) в результате схода оползня. Поиски пропавших продолжаются.

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