ФНС совместно с ФСБ проводит проверку продавцов рыбы и морепродуктов в трех регионах РФ

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ совместно с Федеральной службой безопасности (ФСБ) России проверяет деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, ведущих розничную продажу рыбы и морепродуктов. Как сообщили ТАСС в пресс-службе налоговой службы, проверка продавцов проходит в трех регионах РФ.

"18 марта 2019 года службой проводятся совместные с ФСБ России мероприятия в отношении группы индивидуальных предпринимателей и организаций, осуществляющих розничную продажу рыбы, морепродуктов, в том числе красной икры. Мероприятия проводятся в трех регионах Российской Федерации. Целью проводимых мероприятий является пресечение использования агрессивных схем ведения хозяйственной деятельности, а также установление реальных производителей реализуемой продукции", - указали в ФНС.

"Проводимые мероприятия направлены на недопущение использования недобросовестной налоговой экономии как элемента получения конкурентных преимуществ", - отметили в ведомстве. Там не уточили, в каких именно организациях и регионах проходят проверки.

Как указали в налоговой службе, в деятельности ИП и организаций, подпавших под проверку, усматриваются признаки искусственного дробления бизнеса и неполной инкассации торговой выручки. "Кроме того, каналы закупки продукции не позволяют в полной мере ответить на вопрос относительно источников происхождения реализуемой продукции", - подчеркнули в ведомстве.

По итогам проведенных мероприятий в действиях проверяемых лиц и рыбодобывающих предприятий будет проведена оценка состава налогового правонарушения.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что проверка в связи с возможным уклонением от уплаты налогов проходит в магазинах и складских помещениях розничной сети "Красная икра".

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