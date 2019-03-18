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Обновлено 

Что известно об инциденте со стрельбой в Утрехте

© EPA-EFE/ROBIN VAN LONKHUIJSEN

В голландском Утрехте неизвестный открыл стрельбу по пассажирам трамвая. По предварительным данным, в результате инцидента погибли три человека, еще девять получили ранения. Рассматривается версия теракта.

Что произошло

?

Неизвестный открыл стрельбу в трамвае в городе Утрехт. По предварительным данным, три человека погибли, еще девять ранены, они доставлены в больницу. Точное число пострадавших и их гражданство не сообщаются. Полиция не исключает террористические мотивы, того же мнения придерживаются власти.

Как заявил национальный координатор по борьбе с терроризмом и безопасности Питер-Яп Алберсберг, инциденты со стрельбой произошли в нескольких местах города.

Что известно о подозреваемом

?

Полиция Нидерландов разыскивает 37-летнего голландца турецкого происхождения. По данным правоохранительных органов, его зовут Гёкман Танис.

Би-би-си сообщает, что несколько лет назад правоохранители страны задерживали его по подозрению в причастности к террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).  

По некоторым данным, здание, где он может скрываться, в настоящее время оцеплено. Не исключается, что нападавших могло быть несколько. 

Какие предпринимаются меры

?

В провинции введен максимальный уровень террористической угрозы. На место происшествия прибыли сотрудники антитеррористического подразделения полиции Нидерландов.

В качестве меры предосторожности по всей стране под усиленную охрану взяты правительственные учреждения, вокзалы, аэропорты и мечети. На данный момент закрыты все дороги в Утрехт. В самом городе власти призвали школы не выпускать детей на улицу, закрыт университет. Полиция также взяла под усиленную охрану комплекс зданий Бинненхоф в Гааге, где располагается парламент и резиденция премьер-министра.

В состояние повышенной готовности приведена полиция Амстердама, усилена охрана международного аэропорта Схипхол. В Роттердаме усиленно патрулируются улицы вокруг вокзалов и мечетей.

На вторую половину дня запланирована экстренная встреча руководства страны для обсуждения инцидента.

 

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НидерландыСтрельба в городе Утрехт
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