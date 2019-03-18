Что известно об инциденте со стрельбой в Утрехте

Неизвестный открыл стрельбу в трамвае в городе Утрехт. По предварительным данным, три человека погибли, еще девять ранены, они доставлены в больницу. Точное число пострадавших и их гражданство не сообщаются. Полиция не исключает террористические мотивы, того же мнения придерживаются власти.

Как заявил национальный координатор по борьбе с терроризмом и безопасности Питер-Яп Алберсберг, инциденты со стрельбой произошли в нескольких местах города.