Что известно об инциденте со стрельбой в Утрехте

В голландском Утрехте неизвестный открыл стрельбу по пассажирам трамвая. По предварительным данным, в результате инцидента погибли три человека, еще девять получили ранения. Рассматривается версия теракта.
Что произошло
Неизвестный открыл стрельбу в трамвае в городе Утрехт. По предварительным данным, три человека погибли, еще девять ранены, они доставлены в больницу. Точное число пострадавших и их гражданство не сообщаются. Полиция не исключает террористические мотивы, того же мнения придерживаются власти.
Как заявил национальный координатор по борьбе с терроризмом и безопасности Питер-Яп Алберсберг, инциденты со стрельбой произошли в нескольких местах города.
Что известно о подозреваемом
Полиция Нидерландов разыскивает 37-летнего голландца турецкого происхождения. По данным правоохранительных органов, его зовут Гёкман Танис.
Би-би-си сообщает, что несколько лет назад правоохранители страны задерживали его по подозрению в причастности к террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
По некоторым данным, здание, где он может скрываться, в настоящее время оцеплено. Не исключается, что нападавших могло быть несколько.
The police asks you to look out for the 37 year old Gökman Tanis (born in Turkey) associated with the incident this morning at the #24oktoberplein in #Utrecht. Do not approach him but call 0800-6070. pic.twitter.com/U1IWEDtUYu— Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) 18 марта 2019 г.
Какие предпринимаются меры
В провинции введен максимальный уровень террористической угрозы. На место происшествия прибыли сотрудники антитеррористического подразделения полиции Нидерландов.
В качестве меры предосторожности по всей стране под усиленную охрану взяты правительственные учреждения, вокзалы, аэропорты и мечети. На данный момент закрыты все дороги в Утрехт. В самом городе власти призвали школы не выпускать детей на улицу, закрыт университет. Полиция также взяла под усиленную охрану комплекс зданий Бинненхоф в Гааге, где располагается парламент и резиденция премьер-министра.
В состояние повышенной готовности приведена полиция Амстердама, усилена охрана международного аэропорта Схипхол. В Роттердаме усиленно патрулируются улицы вокруг вокзалов и мечетей.
На вторую половину дня запланирована экстренная встреча руководства страны для обсуждения инцидента.