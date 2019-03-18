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Стрельба в городе Утрехт

Спецслужбы Бельгии готовы помочь Нидерландам после нападения в Утрехте

В результате стрельбы один человек погиб

БРЮССЕЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Спецслужбы Бельгии отслеживают ситуацию после инцидента со стрельбой в Утрехте и готовы оказать помощь Нидерландам. Об этом написал в понедельник и.о. премьер-министра Бельгии Шарль Мишель на своей странице в Twitter.

"Наши службы пристально следят за ситуацией в Утрехте. Мы готовы оказать помощь, если в этом возникнет необходимость. Наши мысли с нашими голландскими друзьями", - заявил он. С аналогичным заявлением выступил и глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс, который пообещал работать вместе с голландцами "в борьбе против нападений на наше общество".

В понедельник в результате стрельбы в городе Утрехт один человек погиб, еще несколько получили ранения. Полиция не исключает, что нападение могло иметь террористические мотивы.

Предполагаемый злоумышленник бежал с места преступления, полиция ведет его поиски, возможно, нападавших было несколько. По данным Нидерландской телерадиовещательной корпорации, здание, где может скрываться злоумышленник, в настоящее время оцеплено полицией.

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БельгияНидерландыСтрельба в городе Утрехт
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