Вышинского этапировали в СИЗО Киева

КИЕВ, 18 марта. /ТАСС/. Главного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского доставили в Киев, он находится в Лукьяновском СИЗО. Об этом в понедельник корреспонденту ТАСС сообщил его адвокат Андрей Доманский.

"Сейчас Вышинский в Киеве, в Лукьяновском СИЗО, куда он был доставлен 14 марта", - сказал защитник.

Доманский добавил, что Вышинского разместили в камере без электричества. "Условия не очень хорошие, на что он будет жаловаться. Я буду обращаться непосредственно к [омбудсмену Людмиле] Денисовой с вопросом, связанным с тем, что его разместили в камере, в которой нет электричества", - отметил защитник.

Он уточнил, что Вышинский "уже четыре дня без электричества и без матраца". "Во времена царской России заключенным выдавали лучину, сейчас же он лишен возможности пользоваться светом, электрообогревателем и даже читать книгу", - сказал Доманский, добавив, что "на Украине своеобразное отношение к политическим заключенным, но это уже превыше любых моментов".

Всего, по словам адвоката, в камере вместе с Вышинским содержится пять человек.

В то же время Доманский сообщил, что Вышинский пока не может видеться с родственниками. "На данный момент родственники с ним смогут увидеться только с разрешения суда. С 26 марта мы сможем обращаться в Подольский районный суд Киева [который будет рассматривать дело] за разрешением на посещение", - отметил защитник.

Дело Вышинского

Служба безопасности Украины задержала Вышинского 15 мая 2018 года, ему было предъявлено обвинение в государственной измене и в незаконном обороте оружия. Херсонский городской суд 17 мая арестовал его на два месяца, эта мера пресечения несколько раз продлевалась. До 14 марта журналист содержался в СИЗО Херсона. Ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.

Генеральная прокуратура Украины 14 января сообщила о завершении досудебного расследования по делу и предоставила защите доступ к материалам. В прокуратуре также заявили, что дело будет рассматриваться в суде Киева.

Подготовительное заседание Подольского районного суда Киева по делу главреда "РИА Новости Украина" назначено на 26 марта.

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