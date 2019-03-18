В Ставропольском крае неизвестные повалили крест в Татарском городище

ПЯТИГОРСК, 18 марта. /ТАСС/. Полиция проводит проверку по факту повреждения поклонного креста в историческом Татарском городище, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

"Полицией Шпаковского района проводится проверка по факту повреждения поклонного креста в Татарском городище проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия", - говорится в распространенном сообщении.

Ранее в дежурную часть отдела МВД России по Шпаковскому району поступило заявление от сотрудников Ставропольского государственного музея-заповедника о том, что неизвестный повалил поклонный крест, установленный в цитадели Татарского городища. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции зафиксировали факт повреждения гранитного креста.

Крест был установлен на руинах древнехристианского храма в октябре 2018 года и за это время поврежден уже дважды.

Татарское городище входит в состав Ставропольского государственного историко-культурного и природно-ландшафтного музея-заповедника и находится в лесном массиве. Оно включает в себя фортификационные сооружения, системы дорог, могильников и культовых сооружений, возведенных в период с VIII века до нашей эры по X век нашей эры, часть древнего города пока скрыта под землей.