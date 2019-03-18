Автомобиль провалился в промоину на асфальте у БДТ в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Автомобиль провалился в промоину на асфальте при прорыве теплотрассы в центре Санкт-Петербурга возле здания Большого драматического театра имени Георгия Товстоногова, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе "Теплосети Санкт-Петербурга".

Ранее сообщалось, что в понедельник днем в центре Петербурга прорвало теплотрассу. Из-за вытекшего на улицу кипятка квартал заволокло паром.

"В зоне дефекта находился автомобиль. Аварийный комиссар на месте. Ответственность предприятия застрахована, реальный ущерб будет возмещен", - сказали в пресс-службе.

В социальных сетях очевидцы инцидента выложили видеоролик, на котором запечатлен небольшой коммерческий фургон. Машину пришлось доставать из ямы на дороге эвакуатором.

Сейчас место прорыва установлено и локализовано, на месте работают специалисты "Теплосети Санкт-Петербурга". Движение по Степановскому проезду между Инструментальной линией и Торговым переулком перекрыто. Прорыв не отразился на потребителях в районе - отопление и горячая вода, по данным "Теплосети Санкт-Петербурга" подаются в штатном режиме.

В Большом драматическом театре ТАСС сообщали, что прорыв не отразился на работе учреждения культуры.