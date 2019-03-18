Суд продлил срок ареста четырем фигурантам дела о пытках в ИК-1 Ярославля

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Фрунзенский районный суд Ярославля продлил на три месяца срок ареста четырем бывшим сотрудникам ярославской колонии №1, где в 2017 году был избит заключенный Евгений Макаров, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Срок содержания под стражей Алексею Андрееву, Алексею Микитюку, Александру Зыбину, Александру Морозову продлить до 20 июня", - сказала судья Екатерина Мартынова.

Все фигуранты в августе 2018 года были уволены из колонии и заключены под стражу. Они обвиняются в превышении должностных полномочий.

На сайте "Новой газеты" 20 июля 2018 года был опубликован материал о пытках в колонии №1 Ярославля летом 2017 года. На кадрах сотрудники ФСИН избивают и оскорбляют заключенного Евгения Макарова. СУ СК РФ по региону возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий, 24 июля оно было передано в центральный аппарат ведомства. Суды Ярославля арестовали 14 фигурантов дела, еще трое находятся под домашним арестом.

С июля 2018 года в Ярославской области возбудили 22 уголовных дела о незаконном применении физической силы к заключенным.