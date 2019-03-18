ABC: на нефтеперерабатывающем заводе под Хьюстоном произошел пожар

НЬЮ-ЙОРК, 18 марта. /ТАСС/. Пожар, вспыхнувший в воскресенье на нефтеперерабатывающем предприятии компании Intercontinental Terminals Company в окрестностях Хьюстона (штат Техас), охватил восемь крупных емкостей с нефтепродуктами. Об этом сообщила в понедельник телекомпания ABC со ссылкой на представителей администрации предприятия.

На территории в момент начала пожара находились 30 сотрудников. По предварительным данным, никто из них не пострадал.