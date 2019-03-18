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ABC: на нефтеперерабатывающем заводе под Хьюстоном произошел пожар

Горят восемь крупных емкостей с нефтепродуктами. По предварительным данным, никто не пострадал

НЬЮ-ЙОРК, 18 марта. /ТАСС/. Пожар, вспыхнувший в воскресенье на нефтеперерабатывающем предприятии компании Intercontinental Terminals Company в окрестностях Хьюстона (штат Техас), охватил восемь крупных емкостей с нефтепродуктами. Об этом сообщила в понедельник телекомпания ABC со ссылкой на представителей администрации предприятия.

На территории в момент начала пожара находились 30 сотрудников. По предварительным данным, никто из них не пострадал.

Власти рекомендовали отменить занятия в школах в расположенном поблизости от завода городе Дир-Парк в связи с возможным загрязнением воздуха продуктами горения.

По сообщению телекомпании ABC, общая емкость 242 хранилищ на территории предприятия составляет 13,1 млн баррелей нефтепродуктов.

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