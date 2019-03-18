Число жертв стрельбы в Утрехте увеличилось до трех

ГААГА, 18 марта. /ТАСС/. Три человека погибли и еще как минимум девять получили ранения в результате стрельбы в голландском городе Утрехт.

Что известно об инциденте со стрельбой в Утрехте

Об этом заявил в понедельник в опубликованном в Twitter видеообращении мэр населенного пункта Ян ван Занен.

"В результате инцидента три человека погибли и еще девять получили ранения", - сказал он.

Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в ходе пресс-конференции заявил о том, что в настоящее время правоохранительные органы сфокусированы на поимке преступника, открывшего стрельбу в трамвае.