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Стрельба в городе Утрехт
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Число жертв стрельбы в Утрехте увеличилось до трех

Еще девять человек получили ранения
Описание
© REUTERS/Piroschka van de Wouw

ГААГА, 18 марта. /ТАСС/. Три человека погибли и еще как минимум девять получили ранения в результате стрельбы в голландском городе Утрехт.

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Что известно об инциденте со стрельбой в Утрехте

Об этом заявил в понедельник в опубликованном в Twitter видеообращении мэр населенного пункта Ян ван Занен.

"В результате инцидента три человека погибли и еще девять получили ранения", - сказал он.

Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в ходе пресс-конференции заявил о том, что в настоящее время правоохранительные органы сфокусированы на поимке преступника, открывшего стрельбу в трамвае.

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