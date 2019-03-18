СМИ: подозреваемый в стрельбе в Утрехте ранее проходил по делу о причастности к ИГ

АНКАРА, 18 марта. /ТАСС/. Голландец турецкого происхождения, подозреваемый в стрельбе в городе Утрехт в Нидерландах, ранее задерживался правоохранительными органами королевства по подозрению в причастности к террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщает в понедельник турецкая версия вещательной корпорации Би-би-си со ссылкой на турецкого предпринимателя, проживающего в Утрехте.

Что известно об инциденте со стрельбой в Утрехте

"Несколько лет назад его задержали в связи с подозрениями о его причастности к ИГ, но затем его отпустили. Он не был частью турецкого общества [в Нидерландах], а был скорее отшельником", - сказал собеседник корпорации. По его словам, подозреваемый - 37-летний Гёкман Таныш.

В настоящее время полиция Нидерландов разыскивает подозреваемого в стрельбе в Утрехте. Силовики призвали "не приближаться к нему самостоятельно".

Как ранее сообщил в опубликованном в Twitter видеообращении мэр Утрехта Ян ван Занен, в результате стрельбы три человека погибли и еще как минимум девять получили ранения.

Национальный координатор по борьбе с терроризмом и безопасности Питер-Яп Алберсберг не исключает, что преступление носило террористический характер. По решению ведомства, террористическая угроза для провинции Утрехт повышена до пятого - наивысшего - уровня до 18:00 по местному времени (20:00 мск).