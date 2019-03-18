Вдова советского хоккеиста Тюменева осуждена на 7,5 года колонии за мошенничество с жильем

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Хорошевский суд Москвы в понедельник приговорил к 7,5 года колонии вдову олимпийского чемпиона по хоккею Анну Тюменеву, признав ее виновной в хищении денежных средств под видом продажи объектов недвижимости компании "Донстрой". Об этом ТАСС сообщили в понедельник в суде.

"Приговором Хорошевского районного суда Москвы Тюменева признана виновной в мошенничестве в особо крупном размере. Суд назначил ей наказание в виде семи лет и шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима", - рассказал собеседник агентства. Подсудимая находилась под домашним арестом и была взята под стражу в зале суда.

Осужденная является вдовой советского хоккеиста, чемпиона Олимпийских игр 1984 года Виктора Тюменева. Она обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере").

По версии следствия, Тюменева с 2008 года (на протяжении 10 лет) и ее предполагаемые соучастники предоставляли договоры на покупку недвижимости от лица компании "Донстрой-Инвест". Как установил суд, женщина использовала для обмана поддельный договор, свидетельствующий о ее работе в строительной компании, где она принимала клиентов, фактически не работая в ней. Потенциальных клиентов Тюменева вводила в заблуждение, обещая им скидки на квартиры, которые якобы предоставлялись только сотрудникам строительной компании.

Ущерб от действий обвиняемых следствие оценило более чем в 500 млн рублей. Потерпевшими по делу признано около 20 человек.