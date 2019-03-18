Прокурор требует восьми лет колонии экс-замгубернатору Мурманской области

МУРМАНСК, 18 марта. /ТАСС/. Прокуратура потребовала назначить наказание в виде восьми лет колонии экс-замгубернатору Мурманской области Игорю Бабенко, обвиняемому в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщил в понедельник ТАСС адвокат бывшего чиновника Алексей Токарев.

"Обвинение попросило суд назначить Игорю Бабенко восемь лет колонии", - сказал адвокат.

Фигурантами дела о хищении средств, выделяемых на нужды регионального правительства, кроме замгубернатора, являются еще трое бывших чиновников. Сергею Келлеру гособвинение потребовало семь лет колонии, Эдуарду Никрашевскому - пять лет, Георгию Благодельскому - четыре года колонии общего режима. По ходатайству прокуратуры суд арестовал автомобили фигурантов.

Прокуратура также обратилась к суду с ходатайством о вынесении частного постановления губернатору области Марине Ковтун о необходимости усиления ее контроля над действиями подчиненных, сообщили ТАСС в региональной прокуратуре. "Прокуратура просит суд вынести частное постановление губернатору области о недопущении нарушений подчиненными закона и необходимости усилить контроль над действиями подчиненных", - сказали в ведомстве. Суд пока не принял решение по этому ходатайству, уточнили в прокуратуре.

Уголовное дело в отношении чиновников областного правительства было возбуждено в 2017 году. Как сообщил Токарев, дело, изначально возбужденное по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), впоследствии было переквалифицировано по ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ, повлекшее тяжкие последствия").