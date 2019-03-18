В организме умершей свидетельницы по делу Берлускони обнаружены сурьма и кадмий

РИМ, 18 марта. /ТАСС/. Следы металлов в опасных для здоровья количествах обнаружены в организме скончавшейся модели Иман Фадил, выступавшей в качестве свидетельницы обвинения в деле против экс-премьера Сильвио Берлускони. Как сообщил в понедельник главный прокурор Милана Франческо Греко, речь в основном идет о кадмии и сурьме, передает агентство ANSA .

По его словам, содержание сурьмы втрое превышает норму, тогда как кадмий в моче обнаружен в количестве, в семь раз превышающем норму. При этом прокурор указал на необходимость дождаться результатов вскрытия тела. Он также сообщил, что из-за "опасности радиоактивного загрязнения во время процедуры будут присутствовать сотрудники специальных пожарных подразделений, умеющие действовать в ситуациях распространения радиации".

Ранее стало известно, что в крови Фадил были обнаружены металлы, в частности хром, никель и молибден, но в очень низких, допустимых, дозах, не представляющих угрозы здоровью. Анализ был сделан за несколько дней до кончины, а результат поступил уже после смерти.

По факту загадочной смерти 34-летней женщины открыто расследование по подозрению в преднамеренном убийстве. По одной из версий, смерть могла наступить предположительно от отравления "радиоактивным веществом". Сама Фадил, госпитализированная 29 января, говорила, что ее отравили, однако источники в прокуратуре предполагают, что на эту мысль женщину могли натолкнуть медики и персонал больницы. Она скончалась через месяц безуспешного лечения от отказа нескольких органов. Берлускони уже заявил, что не был знаком с моделью.

Берлускони и "дело Руби"

Считается, что Фадил, модель марокканского происхождения, была ключевой свидетельницей обвинения по громкому скандальному "делу Руби", названному так по имени главной фигурантки - марокканской танцовщицы Каримы аль-Маруг по прозвищу Руби. Берлускони обвинялся в том, что вступал с девушкой в интимные отношения за плату до достижения ею совершеннолетия. Следствие началось в 2010 году, когда тот занимал пост главы правительства.

Впоследствии политик был полностью оправдан, однако еще в ходе первого процесса, на котором заслушивались свидетельские показания девушек, посещавших его частную виллу в Аркоре, началось новое расследование по подозрению в подкупе свидетелей. Обвинения основывались на прослушанных телефонных разговорах как девушек, так и людей из окружения Берлускони, при этом в ходе процесса все вменяемые в вину факты были опровергнуты. Берлускони утверждал, что оказывал молодым девушкам финансовую помощь из альтруистических соображений.

82-летний Сильвио Берлускони является бессменным лидером партии "Вперед, Италия". Недавно он объявил, что намерен баллотироваться на предстоящих в конце мая выборах в Европарламент. В данный момент он не занимает никаких официальных постов, но является одним из самых непримиримых критиков нынешнего коалиционного правительства в составе партий "Лига" и "Движение "5 звезд".