Троих воспитанниц, пропавших из тверского социально-реабилитационного центра, нашли живыми

ТАСС, 18 марта. Троих воспитанниц, накануне пропавших из социально-реабилитационного центра в Тверской области, удалось найти живыми в результате поисковых мероприятий. Следователи выясняют мотивы ухода из центра, сообщается в понедельник на сайте СУ СК РФ по Тверской области.

14 марта в следственный отдел регионального Следственного комитета России поступило сообщение об исчезновении трех девочек 2003 года рождения, которые ушли из школы, расположенной в деревне Ново-Ямская Старицкого района Тверской области. К месту своего жительства в социально-реабилитационный центр не вернулись. По факту их исчезновения было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

"Сегодня в ходе проведения поисковых мероприятий несовершеннолетние обнаружены в Торжокском районе Тверской области. В ближайшее время будут установлены все обстоятельства исчезновения девушек, в том числе причины и условия, побудившие их на это. В рамках расследования уголовного дела следствием будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов и учреждений системы профилактики и руководства социально-реабилитационного центра", - говорится в сообщении ведомства

К поиску девушек были привлечены следователи и криминалисты СК РФ, сотрудники УМВД и волонтерского поисково-спасательного отряда "Сова". Следователи и сотрудники полиции на основании звонков, сделанных девушками своим знакомым, а также данных соцсетей, составили схему их возможного передвижения, что позволило оперативно их отыскать.