Суд в Москве заочно арестовал фигуранта дела полковника Захарченко Ушеровича

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в понедельник заочно арестовал совладельца группы компаний "1520" Бориса Ушеровича, обвиняемого по делу о получении взяток на 2 млрд рублей полковником Дмитрием Захарченко, передает корреспондент ТАСС.

"Удовлетворить ходатайство следствия, избрать Ушеровичу меру пресечения в виде содержания под стражей заочно", - огласила постановление судья.

На заседании следователь сообщил, что Ушерович уехал из России в Турцию, у него есть гражданство Израиля и значительные финансовые ресурсы для оказания противодействия правосудию. "Ушерович объявлен в международный розыск, следствие ходатайствует о его заключении под стражу на два месяца с момента задержания", - сказал представитель Следственного комитета.

Защитник опровергла слова следователя о том, что Ушерович скрылся. "Следствие не представило никаких доказательств того, что Ушерович скрывается, поэтому его заочный арест мы считаем необоснованным", - сказала адвокат. Судебное решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано в Мосгорсуде.

Следствие в понедельник просит суд заочно арестовать еще двух фигурантов дела: члена совета директоров банка "Новое время" Ивана Станкевича и бывшего зампреда правления Интеркредитбанка Дмитрия Моторина. Моторину вменяется дача взятки в особо крупном размере (ч. 5 статьи 291 УК РФ), Станкевич и Ушерович обвиняются в получении взятки (ч. 6 статьи 290 УК РФ).

Ранее по данному делу уже были арестованы адвокат Виктор Белевцов и глава группы компаний "1520" Валерий Маркелов.

Дело Захарченко

По версии следствия, Маркелов в течение десяти лет регулярно передавал Захарченко взятки, их общая сумма составила около 2 млрд рублей. Как считает следствие, Захарченко представлял интересы группы компаний "1520", используя свое служебное положение.

Полковник МВД Дмитрий Захарченко был задержан в сентябре 2016 года. При обыске у него в квартирах было обнаружено около 9 млрд рублей в разной валюте. Все эти деньги вместе с имуществом в виде квартир, машино-мест и автомобилей по требованию Генеральной прокуратуры РФ суд в декабре 2017 года обратил в доход государства.

Захарченко вменяется целый ряд преступлений коррупционной направленности. По данным следствия, в 2014 году Захарченко инициировал проверки предприятий, принадлежащих ресторатору Меди Дуссу. Предприниматель вынужден был передать Захарченко и его соучастнику в качестве взятки $800 тыс., при этом изначально у него требовали $5 млн.

В 2015 году Захарченко и его соучастник потребовали от ресторатора 50-процентную скидочную карту сети ресторанов за общее покровительство. Используя карту, Захарченко сэкономил более 3 млн рублей при оплате счетов в этих ресторанах. Следствие квалифицировало это как взятку в виде незаконных услуг имущественного характера. Расследуются еще два эпизода получения полковником взяток.

Кроме того, по данным следствия, в 2016 году Захарченко предупредил свою знакомую о предстоящем обыске по уголовному делу о мошенничестве в Нота-банке, организовав вывоз всех документов и оргтехники, чтобы предотвратить их изъятие.