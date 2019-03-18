Суд в Киеве заочно осудил на 13 лет экс-представителя президента РФ в Крыму Белавенцева

КИЕВ, 18 марта. /ТАСС/. Святошинский районный суд Киева заочно осудил к 13 годам лишения свободы бывшего уполномоченного представителя президента России в Крымском федеральном округе Олега Белавенцева. Об этом в понедельник сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Приговором Святошинского районного суда города Киева признан виновным в совершении посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, подстрекательстве к государственной измене и ведении агрессивной войны против Украины", - написал он в Facebook.

Генпрокуратура Украины 8 августа 2016 года открыла уголовные дела по подозрению в совершении преступлений против основ национальной безопасности Украины в отношении 18 высокопоставленных чиновников РФ. Как сообщил тогда Луценко, среди них - Олег Белавенцев, министр обороны РФ Сергей Шойгу, два его заместителя и еще 10 генералов из числа высшего командования Вооруженных сил РФ.

2 сентября того же года Луценко сообщил, что ко всем обвиняемым будет применена процедура заочного осуждения, все они уже объявлены в государственный розыск. При этом Луценко подчеркнул, что прокуратура понимает, что обвиняемые не приедут на Украину, поэтому украинские правоохранители "сотрудничают с офисом прокурора Международного уголовного суда в Гааге в вопросе привлечения их к ответственности".

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% участников референдума соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.