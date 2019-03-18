Около 50 тыс. жителей Хабаровского края остаются без света из-за отключения на подстанциях

ТАСС, 18 марта. Около 50 тыс. человек остаются без электроснабжения в Хабаровском крае из-за отключения оборудования на ряде подстанций. Об этом говорится в сообщении Минэнерго РФ, опубликованном в понедельник на официальном сайте ведомства.

По данным Минэнерго РФ, 18 марта в результате ряда отключений на подстанциях и снижения нагрузки на генерирующих объектах без электроснабжения находилась часть бытовых потребителей Комсомольского района - около 100 тыс. человек. Первое отключение произошло в 14:47 мск.

"В 17:00 (мск) части потребителей подано напряжение (около 50 тыс. человек). Аварийно-восстановительные работы продолжаются", - говорится в сообщении.