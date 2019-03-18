{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Курске воспитательнице назначены исправительные работы за жестокое обращение с детьми

Одному из воспитанников женщина однажды заклеила рот скотчем

КУРСК, 18 марта. /ТАСС/. Суд назначил 39-летней воспитательнице детского сада из Курской области 1,5 года исправительных работ, признав ее виновной в жестоком обращении с воспитанниками, одному из которых она однажды заклеила рот скотчем. Об этом в понедельник сообщается на официальном сайте пресс-службы СУ СК РФ по региону.

В середине января 2019 года следователи завершили расследование уголовного дела по обвинению воспитательницы детского сада Кореневского района Курской области в совершении трех эпизодов преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ ("Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником образовательной организации").

"Приговором суда женщине назначено наказание в виде одного года и шести месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 10%, а также два года запрета заниматься преподавательской деятельностью", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным следствия, с ноября 2016 года по февраль 2017 года воспитательница детсада в Курской области трижды применяла физическую силу к своим подопечным. Так, разозлившись на поведение четырехлетнего мальчика, она толкнула его рукой, из-за чего он упал под стол. Позднее она ударила этого же ребенка рукой по лицу. В один из будних дней воспитательницу не устроило поведение трехлетнего мальчика, поэтому она заклеила ему рот скотчем.

Теги
РоссияКурская область
Правозащитник Титиев пока не решил, будет ли обжаловать приговор
Ранее суд приговорил главу чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" к четырем годам лишения свободы
Читать полностью