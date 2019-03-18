В Курске воспитательнице назначены исправительные работы за жестокое обращение с детьми

КУРСК, 18 марта. /ТАСС/. Суд назначил 39-летней воспитательнице детского сада из Курской области 1,5 года исправительных работ, признав ее виновной в жестоком обращении с воспитанниками, одному из которых она однажды заклеила рот скотчем. Об этом в понедельник сообщается на официальном сайте пресс-службы СУ СК РФ по региону.

В середине января 2019 года следователи завершили расследование уголовного дела по обвинению воспитательницы детского сада Кореневского района Курской области в совершении трех эпизодов преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ ("Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником образовательной организации").

"Приговором суда женщине назначено наказание в виде одного года и шести месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 10%, а также два года запрета заниматься преподавательской деятельностью", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным следствия, с ноября 2016 года по февраль 2017 года воспитательница детсада в Курской области трижды применяла физическую силу к своим подопечным. Так, разозлившись на поведение четырехлетнего мальчика, она толкнула его рукой, из-за чего он упал под стол. Позднее она ударила этого же ребенка рукой по лицу. В один из будних дней воспитательницу не устроило поведение трехлетнего мальчика, поэтому она заклеила ему рот скотчем.