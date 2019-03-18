Правозащитник Титиев пока не решил, будет ли обжаловать приговор

ГРОЗНЫЙ, 18 марта. /ТАСС/. Глава чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюб Титиев, которого суд приговорил к четырем годам колонии-поселения за хранение наркотиков, пока не решил, будет ли обжаловать приговор. Об этом он сообщил в зале суда журналистам.

"Время есть обдумать, обжаловать его или нет", - сказал Титиев.

Ранее Шалинский районный суд Чечни признал виновным Титиева и приговорил его к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении. Судья учел смягчающие обстоятельства и переквалифицировал преступление с тяжкого на среднюю тяжесть. Гособвинитель просил суд признать Титиева виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с отбыванием в колонии общего режима и со штрафом в размере 100 тыс. рублей.

Титиева задержали утром 9 января 2018 года. По данным правоохранительных органов, у него в машине нашли пакет с веществом растительного происхождения со специфическим запахом марихуаны весом примерно 200 г. Через два дня Шалинский районный суд арестовал Титиева по обвинению в незаконном хранении наркотиков. Правозащитник вину не признает и настаивает, что наркотики ему были подброшены.

В поддержку Титиева выступало множество общественных деятелей и правозащитных организаций по всему миру. В феврале 2019 года Европарламент принял резолюцию о ситуации в Чечне, в которой, в частности, содержится призыв к немедленному освобождению руководителя регионального отделения "Мемориала". Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг мнение о том, что Титиева преследуют за его правозащитную деятельность.