Жителя Камчатки приговорили к 10 годам тюремного заключения за попытку вступить в ИГ

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 марта. /ТАСС/. Дальневосточный окружной военный суд приговорил к 10 годам лишения свободы жителя Камчатки за попытку вступить в террористическую организацию "Исламское государство", которая запрещена в России. Об этом сообщили во вторник журналистам в региональном управлении ФСБ России.

"Дальневосточным окружным военным судом житель города Елизово признан виновным в намерении вступить в запрещенную международную террористическую организацию "Исламское государство" и вербовке в ряды незаконного вооруженного формирования знакомого. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - проинформировали в ФСБ.

По данным следствия, в 2017 году осужденный через третьи страны намеревался выехать в Сирию для участия в боевых действиях на стороне незаконных вооруженных формирований. "Кроме того, он склонял своего знакомого к выезду в страны Ближнего Востока и вступлению в ряды ИГИЛ ("Исламское государство Ирака и Леванта" - прежнее название ИГ). В апреле 2017 года злоумышленник собирался выехать за рубеж для осуществления незаконных намерений, но был задержан оперативниками ФСБ России в городе Елизово", - отметили в управлении.

Уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Приготовление к участию в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической") и ч. 1 ст. 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности"), расследовало управление ФСБ России по Камчатскому краю.