Наводнение привело к затоплению двух военных баз и изоляции АЭС в Небраске

НЬЮ-ЙОРК, 19 марта. /ТАСС/. Наводнение затопило как минимум две военные базы в штате Небраска, в том числе объект ВВС Offutt, где расположен штаб Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил (ВС) США. Об этом сообщили пресс-службы военных объектов.

"В настоящий момент одна треть базы ВВС США Offutt, включая штаб [СТРАТКОМ], сильно затоплена. К счастью, люди и самолеты целы и невредимы", - говорится в Twitter военного объекта, расположенного недалеко от города Белвью. По данным газеты World Herald, на базе подтоплены порядка 30 домов, такому же количеству строений причинен ущерб. Схожая картина наблюдается и на базе Национальной гвардии в Эшленде (штат Небраска).

По данным Метеорологической службы США, уровень воды в реке Миссури, самой протяженной в Северной Америке, может подняться до 14,48 м, побив рекорд, установленный в 2011 году. Воды Миссури уже затопили обширные территории между городами Омаха (Небраска) и Канзас-Сити (штат Канзас). Вода прервала наземное сообщение с атомной электростанцией Купер в Браунвилле (штат Небраска), люди и продовольствие туда доставляются вертолетами

По данным агентства Associated Press, стихийное бедствие привело к гибели уже трех человек. Всего спасены более ста человек, еще свыше 870 эвакуированы и размещены в центрах временного проживания. Департамент сельского хозяйства Небраски оценил ущерб, нанесенный животноводству штата, в около 400 млн долларов. Вице-президент США Майкл Пенс планирует совершить поездку в Небраску во вторник, чтобы лично оценить масштаб бедствия.

Причиной одного из крупнейших в истории Среднего Запада наводнений стало сочетание на прошлой неделе трех факторов: стремительное потепление, таяние снега и мощные осадки. Стихийное бедствие затронуло штаты Висконсин, Канзас и Айова, самый сильный урон оно нанесло Небраске. Там режим чрезвычайной ситуации введен в 74 городах и 65 округах, 16 рек вышли из берегов, подтопив дороги, разрушив участки автодорог и мосты.