В Кемерове суд продлил экс-главе Госстройнадзора арест по делу о пожаре в "Зимней вишне"

КЕМЕРОВО, 19 марта. /ТАСС/. Центральный районный суд в Кемерове во вторник удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок ареста бывшему руководителю региональной инспекции Госстройнадзора Танзиле Комковой, сообщили ТАСС в суде.

"Удовлетворено ходатайство старшего следователя по особо важным делам при председателе СК РФ о продлении срока содержания под стражей в отношении Комковой. Срок содержания под стражей продлен до 30 марта 2019 года", - подтвердили в суде.

Как ранее сообщал ТАСС, Комкова была задержана в конце марта прошлого года. Изначально она обвинялась в злоупотреблении служебным положением. В октябре 2018 года ей было предъявлено новое обвинение в получении взятки.

По версии следствия, Комкова вступила в сговор со своей бывшей подчиненной - экс-заместителем начальника инспекции Светланой Шенгерей. Зная о нарушениях в ходе реконструкции здания под строительство ТРК "Зимняя вишня" в Кемерове, они скрыли их, подписав акт о соответствии здания требованиям безопасности. СК полагает, что за это Комкова помогла Шенгерей с покупкой квартиры.

Светлана Шенгерей находится под стражей. На официальном сайте Центрального районного суда Кемерова сообщается, что ходатайство следствия о продлении сроков ареста в отношении Шенгерей будет рассмотрено 20 марта.

Пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта 2018 года. В результате трагедии погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Обвинения по уголовному делу предъявлены 15 фигурантам. Еще один человек проходит в качестве подозреваемого.