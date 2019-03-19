Воронежский аэропорт не принимает и не отправляет самолеты из-за сильного тумана

ВОРОНЕЖ, 19 марта. /ТАСС/. Сильный ночной туман в аэропорту Воронежа привел к отмене восьми рейсов и задержке еще четырех, сообщила ТАСС во вторник представитель справочной службы воздушной гавани.

"Из-за сильного тумана были отменены в период до полуночи шесть авиарейсов: из Внуково в Воронеж и обратно, из Шереметьево и обратно, а также в Калининград и обратно. После полуночи тоже из-за тумана отменены авиарейсы из Шереметьево в Воронеж и обратно, а также задержаны четыре авиарейса: в Санкт-Петербург и обратно и во Внуково и обратно", - сказала собеседница агентства.

По данным метеослужбы Воронежского аэропорта, в данный момент высота облаков составляет 30 м, видимость по полосе - 400 м. "Для приема самолетов вертикальная видимость должна быть не менее 60 м, по полосе - от 600 до 1200 . Улучшение погоды ожидается около 11:00 мск", - сказала представитель метеослужбы.