СМИ: на севере Китая обнаружили 28 неразорвавшихся бомб 1939 года

ПЕКИН, 19 марта. /ТАСС/. Полиция автономного района Внутренняя Монголия на севере Китая обнаружила 28 неразорвавшихся бомб, предположительно оставленных участниками боев на Халхин-Голе в 1939 году. Об этом во вторник сообщило агентство "Синьхуа".

По его данным, пограничная полиция Внутренней Монголии обнаружила ржавые бомбы длиной 57 см и 14 см в диаметре во время патрулирования границы. Сообщается, что они уже доставлены на склад и будут уничтожены.

Эксперты полагают, что боеприпасы были оставлены участниками боев 1939 года. В 2018 году пограничная полиция района также нашла и уничтожила 324 неразорвавшиеся бомбы того времени.

Бои между СССР и Японией у реки Халхин-Гол на территории Монголии продолжались с весны по осень 1939 года. Заключительное сражение произошло в последних числах августа и завершилось полным разгромом 6-й отдельной армии Японии. Перемирие между СССР и Японией было заключено 15 сентября.