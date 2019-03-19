Несколько картин украли из художественной галереи в центре Москвы

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Злоумышленник похитил пять картин известных советских художников из галереи на улице Пречистенка в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главка столичной полиции.

"В отделение органов внутренних дел по району Хамовники поступило заявление от женщины 1973 года рождения, о том, что по адресу: ул. Пречистенка, д. 30/2, у владельца художественной галереи похитили фотоаппарат, пять картин советских художников, написанных в период с 1920 по 1970 год", - сказали в полиции. По факту случившегося проводится доследственная проверка, устанавливается сумма ущерба.

Источник ТАСС в правоохранительных органах отметил что среди похищенного - работы художников Бориса Смирнова-Русецкого и Михаила Соколова. По указанному адресу в Москве расположена художественная галерея "Коллекционеръ".