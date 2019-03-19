В Москве неизвестные избили студента из Китая и похитили у него 2,5 млн рублей

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Злоумышленники избили студента из Китая на Волоколамском шоссе в Москве и отобрали у него 2,5 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили источник в правоохранительных органах.

"Накануне вечером неизвестные напали на китайского студента на Волоколамском шоссе, избили его и отобрали сумку, в которой было 2,5 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Информацию о происшествии ТАСС подтвердили в пресс-службе главка московской полиции. "18 марта по адресу: Волоколамское шоссе, д.142, четверо неизвестных предметом, похожим на молоток, нанесли побои мужчине 1985 года рождения и похитили у него сумку, в которой находились 2 млн 500 тыс. рублей, после чего скрылись на автомобиле", - сказали в пресс-службе.

Пострадавший обратился в больницу, ему поставили диагноз "закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга". Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 161 УК РФ ("Грабеж в особо крупном размере").