В Петербурге задержан подозреваемый в серии нападений на микрофинансовые организации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 марта. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали 31-летнего мужчину, подозреваемого как минимум в четырех разбойных нападениях на кредитные организации во Фрунзенском районе Петербурга. Об этом журналистам во вторник сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

"Сотрудники полиции Фрунзенского района задержали 31-летнего гражданина, подозреваемого в серии нападений на микрофинансовые организации. По версии полиции, он причастен как минимум к четырем разбоям в кредитных фирмах на улицах Ярослава Гашека и Белы Куна в период с декабря прошлого года по февраль текущего. Во всех случаях злоумышленник угрожал работникам фирм и похищал денежные средства", - сказали в управлении.

Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой"), подозреваемый по решению суда отправлен в СИЗО. Сотрудники полиции устанавливают иные эпизоды преступной деятельности задержанного.