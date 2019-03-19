Семь человек отравились угарным газом в жилом доме в Чехове

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Семь человек отравились газом в квартире жилого дома в подмосковном Чехове. Как сообщили ТАСС в экстренных службах региона, среди них трое детей.

"Во вторник утром в Чехове в одном из жилых домов из-за утечки газа от отравления пострадали трое детей и четверо взрослых", - сказал источник. Он уточнил, что все они находились в одной квартире. Сейчас пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Причины и обстоятельства случившегося уточняются.

В свою очередь источник в медицинских службах сообщил ТАСС, что всего госпитализированы шесть человек, в том числе трое детей. Еще одному медицинская помощь оказана амбулаторно.

В новость были внесены изменения (11:14 мск) — добавлен 4-й абзац.