Саперы обезвредили гранаты, найденные в тайнике на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 19 марта. /ТАСС/. Сумка с гранатами, пистолетом и боеприпасами найдена на Ставрополье, ее содержимое обезврежено, говорится в распространенном сообщении пресс-службы краевого управления Росгвардии.

Сумку обнаружил в лесу вблизи поселка Иноземцево пациент одного из санаториев. "Сотрудники ОМОН обезвредили восемь гранат, пистолет Макарова, тротиловую шашку, ручную дымовую гранату и более 300 патронов. Саперы уничтожили часть предметов, не пригодных для транспортировки, а остальные передали полиции для дальнейшей экспертизы", - сказано в сообщении.

Также пресс-служба Главного управления МВД России по Ставропольскому краю сообщает, что в Степновском районе в отношении жителя села Богдановка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия, боеприпасов"). В его домовладении полицейские обнаружили револьвер системы Наган, девять ствольных частей, более 800 патронов, два фрагмента мины, гладкоствольное ружье, штык- нож и почти полкилограмма пороха. "По его словам, оружие и боеприпасы он нашел восточнее села и хранил как коллекционные образцы", - отмечается в сообщении. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до четырех лет.