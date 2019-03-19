Напавших на предприятие по добыче золота жителей Забайкалья приговорили к реальным срокам

ЧИТА, 19 марта. /ТАСС/. Суд в Забайкальском крае приговорил двух жителей региона, напавших на золотодобывающее предприятие, к 9 и 8,5 года колонии строгого режима. Об этом сообщается во вторник на сайте региональной прокуратуры.

Летом 2018 года двое жителей Читы проникли на территорию золотопромышленного комплекса в Шилкинском районе Забайкальского края и напали на работника предприятия. Связав его, они завладели ключами от хранилища и похитили более 5 кг шлихового золота стоимостью более 12,5 млн рублей.

"Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 162 ("Разбой, совершенный в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в жилище") и ч. 2 ст. 191 УК РФ ("Незаконное хранение и перевозка драгоценных металлов"). Суд назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на восемь с половиной и девять лет соответственно с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. С них взыскан ущерб на сумму 7,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, похищенное золото мужчины успели частично продать, но в августе прошлого года их задержали и заключили под стражу. В ходе следствия была изъята часть украденного золота - 2,3 кг.