Полицейские в Москве изъяли около 80 кг опасных препаратов для похудения

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции обнаружили и изъяли около 80 кг опасных медицинских препаратов для похудения на 10 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила во вторник официальный представитель МВД Ирина Волк.

"По версии следствия, подозреваемые осуществляли поставки запрещенных препаратов из-за рубежа. Далее путем почтовых отправлений они распространяли их в различных регионах РФ. В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейскими в съемной квартире одного из домов [в Москве] на улице Вилиса Лациса задержаны 33-летняя гражданка России и 29-летняя уроженка одного из государств ближнего зарубежья", - сказала она.

По ее словам, при обследовании помещения обнаружены картонные коробки с почтовыми отправлениями, упаковочный материал, голографические наклейки средств для похудения, визитки, печати и штампы.

"Изъяты пакеты, емкости, коробки с заводскими упаковками, внутри которых находились вещества в виде капсулы и таблетки, содержащие сильнодействующее вещество сибутрамин. Всего из незаконного оборота изъято около 80 кг препаратов. Их стоимость предположительно составляет более 10 млн рублей", - подчеркнула Волк.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 234 УК РФ ("Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта").