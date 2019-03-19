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Стрельба в городе Утрехт

Полиция освободила двух подозреваемых по делу о стрельбе в Утрехте

По словам мэра города Яна ван Занена, речь идет о людях, "которые не хотели стоять за оградительной лентой"
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© EPA-EFE/ROBIN VAN LONKHUIJSEN

ГААГА, 19 марта. /ТАСС/. Правоохранительные органы отпустили на свободу двух подозреваемых, ранее задержанных в связи со стрельбой в Утрехте. В заключении остается лишь сам нападавший Гёкмен Таныш, сообщил во вторник Нидерландской телерадиовещательной корпорации мэр города Ян ван Занен.

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После ареста Таныша полиция информировала о задержании еще двух человек, не уточнив подробности. По словам мэра, речь идет о людях, "которые не хотели стоять за оградительной лентой". К настоящему моменту они отпущены.

Ван Занен добавил, что намерен во вторник пообщаться с родственниками погибших и возложить цветы к месту инцидента.

По данным полиции, в результате атаки, произошедшей в Утрехте в понедельник в первой половине дня, три человека погибли, еще пятеро получили ранения. Все пострадавшие доставлены в больницы, им оказывается необходимая помощь. По словам медиков, три человека находятся в тяжелом состоянии.

Теги
НидерландыСтрельба в городе Утрехт
Стрельба в городе Утрехт
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Ранее мэр города Ян ван Занен заявил, что правоохранительные органы отпустили на свободу двух подозреваемых, а в заключении остается лишь сам нападавший Гёкмен Таныш
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