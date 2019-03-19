Задымление в здании на Арбате произошло из-за вспышки жировых отложений в ресторане

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Вспышка жировых отложений произошла в одном из ресторанов на Арбате. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС РФ.

"Пожарные проверили помещения. Произошла вспышка жировых отложений без последующего возгорания", - сказали в ГУ МЧС.

Эвакуация из помещений не проводилась. "Помещения проверены с помощью тепловизора, очагов возгорания не обнаружено", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что столичные пожарные проверяют информацию о возгорании в доме 21, строение 1, на улице Арбат. По данным очевидцев, из здания шел дым.